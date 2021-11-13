Нові "малинові" рекорди

У серпні поточного року Україні вдалося оновити рекорд експорту замороженої малини. Українцям вдалося продати на зовнішні ринки 5,6 тисячі тонн ягоди.

Цікаво Попит падає – ціна зростає: що коїться з буряком

Прибуток за продану продукцію склав приблизно 21,5 мільйон доларів. Середня ціна експортної малини також оновила рекорд – 3,6 долара за кілограм.

Українська малина підкорює зовнішні ринки / Фото Pixabay

Що буде далі

Втім, за підрахунком аналітиків, усі ці рекорди довго не протримаються та будуть побиті ще за підсумками вересня, адже саме на цей місяць припадає пік експорту замороженої малини. Окрім того, ціни та попит на малину теж зростають у вересні, що створило для українських виробників ягоди дуже сприятливі умови для постачання на зовнішні ринки.

Яким був попередній рекорд

У вересні 2020 року Україна відправила на експорт 4 тисячі тонн замороженої малини. Цей показник протримався майже рік. Якщо тенденції ринку збережуться – надалі Україна буде нарощувати експортні об'єми малини.