Приближение нового урожая заметно давит на цены украинской пшеницы. Она уже дешевле фуражного ячменя и кукурузы.

Основной причиной падения цены на пшеницу является сокращение спроса на старый урожай. Импортеры ориентируются на закупку пшеницы нового урожая.

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Кроме того, импортеры всячески дают понять, что текущий уровень цен старого урожая их не устраивает. И это работает – с начала марта цена украинской пшеницы снизилась на 27 долларов, или на 9%.

Похожая ситуация наблюдается и на рынке кукурузы. Операторы рынка сообщают, что другие традиционные для Украины покупатели уже начинают присматриваться к аргентинской кукурузе и с нетерпением ожидают бразильской, так как украинская кукуруза старого урожая сейчас очень дорогая.

Украинские фермеры активно выращивают самую дорогую ягоду в мире. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Украинские фермеры взялись за самую дорогую ягоду в мире".