Наближення нового врожаю помітно тисне на ціни української пшениці. Вона вже дешевша за фуражний ячмінь та кукурудзу.

Основною причиною падіння ціни на пшеницю є скорочення попиту на старий врожай. Імпортери орієнтуються на закупівлю пшениці нового врожаю.

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Крім того, імпортери всіляко дають зрозуміти, що поточний рівень цін старого врожаю їх не влаштовує. І це працює – з початку березня ціна української пшениці знизилася на 27 доларів, або на 9%.

Схожа ситуація спостерігається і на ринку кукурудзи. Оператори ринку повідомляють, що інші традиційні для України покупці вже починають придивлятися до аргентинської кукурудзи і з нетерпінням очікують бразильської, так як українська кукурудза старого врожаю на даний момент дуже дорога.

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