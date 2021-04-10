Украинская свекла начала дешеветь
Предложение качественной столовой свеклы на украинском рынке довольно ограничено. Впрочем, цены на овощ продолжают падать.
Источник:АПК-Інформ
Как показывает мониторинг, столовая свекла в украинских хозяйствах пока продается по 4-6 гривен/килограмм. Это на 13% меньше по сравнению с прошлой неделей.
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Как рассказывают производители, причиной этого стал довольно сдержанный спрос, а качество продукции в хранилищах ухудшается. Сокращение запасов должно было вызвать рост цен, но низкий спрос заставляет фермеров снижать цену.
По сравнению с прошлым годом свекла все же дороже, но это объясняется сокращением посевных площадей под культурой.
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