Пропозиція якісного столового буряка на українському ринку доволі обмежена. Втім, ціни на овоч продовжують падати.

Як показує моніторинг, столовий буряк в українських господарствах наразі продається по 4-6 гривень/кілограм. Це на 13% менше у порівнянні з минулим тижнем.

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Як розповідають виробники, причиною цього став досить стриманий попит, а якість продукції у сховищах погіршується. Скорочення запасів мало викликати ріст цін, але низький попит змушує фермерів знижувати ціну.

У порівнянні з минулим роком буряк все ж дорожчий, але це пояснюється скороченням посівних площ під культурою.

Органічне господарство має багато переваг. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Органічне сільське господарство: екологічні переваги і збереження довкілля".