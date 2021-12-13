Проблемы грунтов в Украине

Площадь пашни в Украине превышает европейские показатели. Сейчас в нашей стране вспахано 57% от общей площади.

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Каждый год десятки миллионов гектаров теряют плодородные свойства из-за засухи и эрозии. Экологи сетуют, что уже сейчас умалчивается большая проблема, масштабы которой – вся страна.

Земля сельхозназначения страдает больше всего – эрозия вредит до 500 миллионам гектаров, на 32 миллионах гектаров земли плодородие существенно снизилось.

"Это действительно реальность украинская, и не только украинская. Больше всего в Украине страдают от эрозии южные регионы — речь идет о ветровой эрозии. А центральные регионы больше страдают от водной эрозии и ветровой вместе. Сейчас таких деградированных земель из-за эрозии около 13 миллионов гектаров", – объяснил эксперт по землепользованию Михаил Амосов.

Чтобы остановить негативные явления, нужно резко сократить количество пахотных земель. Также рекомендуется вывести из обработки все склоны.