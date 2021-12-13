Проблеми ґрунтів в Україні

Площа ріллі в Україні перевищує європейські показники. Наразі в нашій країні зорано 57% від загальної площі.

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Кожного року десятки мільйонів гектарів втрачають родючі властивості через посуху та ерозію. Екологи нарікають, що вже зараз замовчується велика проблема, масштаби якої – вся країна.

Земля сільгосппризначення страждає найбільше – від ерозії потерпають до 500 мільйонів гектарів, на 32 мільйонах гектарів землі родючість суттєво знизилася.

"Це справді реальність українська, і не тільки українська. Найбільше в Україні потерпають від ерозії південні регіони — йдеться про вітрову ерозію. А центральні регіони більше потерпають від водної ерозії і вітрової разом. Зараз таких деградованих земель через ерозію близько 13 мільйонів гектарів", – пояснив експерт із землекористування Михайло Амосов.

Для того, щоб зупинити негативні явища, треба різко скоротити кількість орних земель. Також рекомендується вивести з обробітку усі схили.