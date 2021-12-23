Мы выращиваем средиземноморских и африканских улиток на площади 2,5 гектара, – рассказывает владелец "Улитка 2016" Сергей Данилейко. – За год производим 70 тонн продукции. Также есть завод в Полтаве, где перерабатывается 5 тонн улиток в месяц.

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Данилейко подчеркивает, что его улитковая ферма – единственная из украинских имеет лицензию на деятельность в Испании, а дальше в планах – продвижение в Италию и Францию.

Развитие бизнеса

Компания "Улитка 2016" во время становления прошла непростой путь проб и ошибок, пока наработала технологии и модель ведения бизнеса. Теперь Сергей Данилейко делится опытом с начинающими в учебном курсе "Как создать бизнес – ферма по выращиванию улиток производительностью 50 т/год", который прошли уже сотни фермеров. Кроме того, "Улитка 2016" предоставила 170 франшиз для небольших хозяйств и одну большую.

85% улиточных ферм в Украине стартовали от нас, – радуется Данилейко.

Перспективные опыты

Еще одно серьезное достижение "Улитка 2016" – создание исследовательского центра на базе хозяйства. Уже есть серьезное достижение: разработан и внедрен собственный метод добывания улиткового муцина, которому нет аналогов в мире.

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