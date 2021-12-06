Успешный экспорт яблок

В течение 9 месяцев 2021 года наши садоводы экспортировали более 10 тысяч тонн яблок. Украинские фрукты отправились в 65 стран мира.

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Открытие новых рынков требует активных усилий как чиновников, так и производителей. Однако им удалось наладить сотрудничество и активно развивать экспорт яблок.

Наиболее активными покупателями украинских яблок стали Беларусь, ОАЭ, Австрия, Молдова, Саудовская Аравия, Швеция, Оман, Малайзия, Казахстан, Кувейт, Турция и Мавритания. Также сейчас идет активная работа над открытием для украинской продукции рынков Вьетнама, КНР, Египта, Индии и Израиля.

Напомним, в этом году самой большой опасностью для фруктовых деревьев стали поздние заморозки. К счастью, потери урожая были меньше, чем прогнозировалось.