Успішний експорт яблук

Впродовж 9 місяців 2021 року наші садівники експортували понад 10 тисяч тонн яблук. Українські фрукти вирушили у 65 країн світу.

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Відкриття нових ринків потребує активних зусиль як урядовців, так і виробників. Втім, їм вдалося налагодити співпрацю та активно розвивати експорт яблук.

Найбільш активними покупцями українських яблук стали Білорусь, ОАЕ, Австрія, Молдова, Саудівська Аравія, Швеція, Оман, Малайзія, Казахстан, Кувейт, Туреччина та навіть Мавританія. Також зараз триває активна робота над відкриттям для української продукції ринків В'єтнаму, КНР, Єгипту, Індії та Ізраїлю.

Нагадаємо, цього року найбільшою небезпекою для фруктових дерев стали пізні заморозки. На щастя, втрати урожаю були на меншому рівні, ніж прогнозувалося.