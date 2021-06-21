Как сообщил директор НИИ Эльмар Аллахвердиев, они вывели 10 новых сортов, которым еще не присвоили названия, но уже показали свои свойства на дегустации.

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Это совершенно новые сорта, томаты разного размера, вес некоторых из них составляет 250-400 граммов. Три сорта – это томаты экзотических цветов. По форме и размерам они напоминают клубнику, – отметил он.

Остальные сорта – это томаты, которые выращиваются кистями. Один такой томат весит 90-100 граммов. Сейчас этим сортам присваиваются названия, ученые обсуждают варианты.

Директор также добавил, что эти томаты выращиваются в теплицах, но в дальнейшем фермеры смогут высаживать их в открытом грунте.

Украина оказалась среди лидеров по площади пахотных земель. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Украина – в топе стран по пахотными землям: к чему это приведет".