Украинские ученые работают над программами выращивания самой дорогой ягоды

Ученые Института сельского хозяйства Полесья НААН начали работу над разработкой научных программ по выращиванию ягодных культур. Особое внимание они уделяют голубике, которая несмотря на ряд известных полезных качеств еще недостаточно изучена с научной точки зрения.

15 июня ученые провели подготовку опытного участка для закладки плантации голубики, которая уже несколько сезонов подряд остается лидером среди ягод.

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Вместе с тем у аграриев еще недостаточно знаний об этой ягоде. Кроме оптимальной влажности и отсутствия жары, для нормального роста и плодоношения голубика нуждается в земле с кислой средой.

Наработки ученых позволят перейти от любительских до глубоких научных исследований и подготовки рекомендаций для частных и промышленных хозяйств по технологии выращивания голубики.

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