Украинские ученые пока высадили 100 кустов артишоков. Они выбрали для выращивания испанские сорта Лорка и Тирос.
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Артишок наиболее распространен в Италии, Испании и Египте. В поливных землях Украины он может давать от 30 до 40 тонн урожая с гектара. Собирать надо его соцветия, которое богато белками, углеводами и витаминами. Для еды их отпаривают, квасят, маринуют, как спаржу. Этот продукт является любимцем гурманов.
Сначала ученые будут изучать агротехнологию его выращивания на орошении в условиях жаркого юга Украины, чтобы попытаться вывести более продуктивные гибриды отечественной селекции.