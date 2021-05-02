Украинские ученые пока высадили 100 кустов артишоков. Они выбрали для выращивания испанские сорта Лорка и Тирос.

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Артишок наиболее распространен в Италии, Испании и Египте. В поливных землях Украины он может давать от 30 до 40 тонн урожая с гектара. Собирать надо его соцветия, которое богато белками, углеводами и витаминами. Для еды их отпаривают, квасят, маринуют, как спаржу. Этот продукт является любимцем гурманов.

Сначала ученые будут изучать агротехнологию его выращивания на орошении в условиях жаркого юга Украины, чтобы попытаться вывести более продуктивные гибриды отечественной селекции.

Плодовые деревья в Украине оказались под угрозой из-за вредителей. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Плодовые деревья в Украине заселены вредителями".