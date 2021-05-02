Українські науковці наразі висадили 100 кущів артишоків. Вони обрали для вирощування іспанські сорти Лорка та Тірос.

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Артишок найбільш поширений в Італії, Іспанії та Єгипті. В поливних землях України він може давати від 30 до 40 тонн урожаю з гектару. Збирати треба його суцвіття, яке багате на білки, вуглеводи та вітаміни. Для вживання їх відпарюють, квасять, маринують, як і спаржу. Цей продукт є улюбленцем гурманів.

Спочатку науковці вивчатимуть агротехнологію його вирощування на зрошенні в умовах спекотного півдня України, щоб спробувати вивести продуктивніші гібриди вітчизняної селекції.

Плодові дерева в Україні опинились під загрозою через шкідників. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Плодові дерева в Україні заселені шкідниками".