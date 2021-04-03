Украина обеспечивает не только внутреннюю продовольственную безопасность, но и продовольственную безопасности мира. Наши аграрии экспортируют зерно в более 100 стран, кормя более 150 миллионов человек.

Несмотря на природные и погодные катаклизмы и некоторое падение урожая Украина демонстрирует надежность и стабильность поставок зерна на мировой рынок.

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Этим не могут похвастаться наши конкуренты – Россия и Аргентина, которые прибегли к жестким ограничениям экспорта.

Украина в прошлом году присоединилась к группе стран, которые договорились не ограничивать экспорт продовольствия, чтобы не нарушать устоявшиеся цепи поставки продовольствия в мире.

Сегодня мы входим в 5-ку мировых экспортеров зерна, а от нашего зерна так или иначе зависят около сотни стран, при этом за последние 10 лет Украина удвоила объемы выращивания зерна.

В Украине прогнозируют удешевление молока. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Украинское молоко может подешеветь".