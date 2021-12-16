Уникальная крафтовая технология: на Закарпатье особенный уникальный сыр

Отрасль производства сыров в Украине активно развивается. Сыровары выводят на рынок все новую и новую продукцию.

Особенный крафтовый сыр

"Селиская сыроварня" – одна из самых первых крафтовых сыроварений Украины. Производство в районе Хуста работает с 1994 года.

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В 2021 году сыроварня изготовила 10 – 12 тысяч килограммов сыра. Более тысячи килограммов продукции пришлось только на декабрь.

В течение дня предприятие производит до 140 килограммов сыра. Для этого нужно 1,5 тысячи литров коровьего молока.

Вся продукция производится по усовершенствованной швейцарской технологии. Ее соблюдение гарантирует продукт высокого качества с отличными вкусовыми свойствами. Сейчас в ассортименте есть 4 вида сыров: "Нарцисс Карпат" (твердый, от 6 месяцев выдержки), "Селиский" (полутвердый, три месяца выдержки), "Менчул" (полутвердый, 3 месяца выдержки) и "Хуст" (мягкий), одна неделя выдержки).