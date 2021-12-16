Особливий крафтовий сир

"Селиська сироварня" – одна з найперших крафтових сироварень України. Виробництво в районі Хуста працює ще з 1994 року.

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У 2021 році сироварня виготовила 10 – 12 тисяч кілограмів сиру. Понад тисячі кілограмів продукції припала лише на грудень.

Впродовж дня підприємство робить до 140 кілограмів сиру. Для цього потрібно 1,5 тисячі літрів коров’ячого молока.

Уся продукція виготовляється за вдосконаленою швейцарською технологією. Її дотримання гарантує продукт високої якості та з відмінними смаковими властивостями. Наразі в асортименті є 4 види сирів: "Нарцис Карпат" (твердий, від 6 місяців витримки), "Селиський" (напівтвердий, три місяці витримки), "Менчул" (напівтвердий, 3 місяці витримки) та "Хуст" (м’який, один тиждень витримки).