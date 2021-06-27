Согласно прогнозам, в 2021 году валовой сбор рапса составит до 2,5 миллионов тонн. Это на 6% меньше прошлогоднего показателя.

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Кроме того, этот показатель является наименьшим за последние 4 года. Такое уменьшение урожая культуры обусловлено сокращением посевных площадей под рапсом. По сравнению с прошлым годом они сократились на 21%.

Вместе с тем урожайность должна увеличиться – на 11%. Впрочем, это не перекроет неутешительных прогнозов производства рапса в этом году. Это ударит по потенциалу экспорта культуры, который может составить лишь 2,2 миллиона тонн, что на 9% меньше показателя 2020 года.

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