Згідно прогнозів, у 2021 році валовий збір ріпаку складе до 2,5 мільйонів тонн. Це на 6% менше за минулорічний показник.
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Окрім того, цей показник є найменшим за останні 4 роки. Таке зменшення урожаю культури зумовлене скороченням посівних площ під ріпаком. В порівнянні з минулим роком, вони скоротилися аж на 21%.
Разом з тим урожайність має збільшитися – на 11%. Втім, це не перекриє невтішних прогнозів виробництва ріпаку цього року. Це вдарить по потенціалу експорту культури, який може скласти лише 2,2 мільйони тонн, що на 9% менше показника 2020 року.