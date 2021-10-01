Урожайный рекорд: сколько гречки соберут украинские аграрии

Дефицита гречки в Украине не будет. Вскоре наши производители соберут самый большой урожай за последние 3 года.

Аналитики "Украинского клуба аграрного бизнеса" прогнозируют, что в этом году мы не будем жаловаться на дефицит гречки. Наши аграрии соберут урожай, который будет самым большим за последние 3 года.

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Урожай гречихи будет на уровне 114 тыясч тонн, что на 16% превышает аналогичный показатель прошлого года. Такого показателя удастся достичь как за счет увеличения посевных площадей, так и за счет увеличения урожайности,

– отметили аналитики.

Следовательно, Украина сможет покрыть собственные потребности в гречке и не будет зависеть от импорта продукции из России.

Отметим, что по подсчетам потребность Украины в гречке находится на уровне примерно 120 тысяч тонн.