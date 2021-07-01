Открытие рынка земли происходит в соответствии с законом №552-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения ". Он принят Верховной Радой 31 марта 2020 года, а вступил в силу 1 июля 2021-го.

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Ключевые положения закона о рынке земли (№552-IX)

право приобретения земли после открытия рынка 1 июля 2021 года получают физические лица – граждане Украины, а с 2024 года юридические лица

максимальные размеры владения землей для физических лиц – до 100 гектаров, для юридических лиц – до 10 тысяч гектаров

коммунальные и государственные земли продавать не разрешается

государственные земли переходят в распоряжение территориальных общин

территориальные общины не имеют права продавать свои земли, а только могут сдавать их в аренду

финансовые расчеты за землю проводятся в безналичной форме

юридические лица, учредителями или конечными бенефициарами которых являются лица, не являющиеся гражданами Украины, получат право приобретать землю сельхозназначения при условии одобрения этого положения на всеукраинском референдуме



Что нужно знать об открытии рынка земли / Инфографика 24 канала

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