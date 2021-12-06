Удивительные сорта манго

Некоторые деревья в хозяйстве Хана росли на протяжении 7 поколений. Когда он был маленьким, сад уже насчитывал более 160 видов манго.

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Фермер многое экспериментирует с плодами. Ему удалось вырастить манго со вкусом банана и сладкого лайма, некоторые сорта по внешнему виду очень похожи на яблоки. Вес плодов тоже очень разный – от 50 граммов до 1,25 килограмма. Обычно средний вес манго не превышает 200 грамм.

Хан также очень тесно сотрудничает с Индийским институтом садоводческих исследований. Ученые уверяют, что многие сорта уникальны, их больше нет нигде в мире.

Фермер уверяет, что активно работает над другими новинками. Он хочет, чтобы манго можно было выращивать по всему миру, независимо от климатических условий.