Дивовижні сорти манго

Деякі дерева у господарстві Хана росли впродовж 7 поколінь. Коли він був малим, сад вже налічував понад 160 сортів манго.

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Фермер багато експериментує з плодами. Йому вдалося виростити манго зі смаком банану та солодкого лайму, деякі сорти на вигляд дуже схожі на яблука. Вага плодів теж дуже різна – від 50 грамів до 1,25 кілограма. Зазвичай середня вага манго не перевищує 200 грамів.

Хан також дуже тісно співпрацює з Індійським інститутом садівничих досліджень. Науковці запевняють, що багато сортів є унікальними, їх більше немає ніде у світі.

Фермер запевняє, що вже активно працює над іншими новинками. Він хоче, щоб манго можна було вирощувати в усьому світі, незалежно від кліматичних умов.