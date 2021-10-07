Производители джемов и варенья отказались от малины: причины

Малиновое варенье и джемы пользуются большим спросом. Но высокая цена сырья заставила производителей выбрать другие опции.

В этом году цена малины побила все рекорды. В течение нескольких недель цена ягоды достигала 120 гривен за килограмм – дороже стоила только голубика.

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Из-за высокой цены сырья некоторые производители решили прекратить производство джемов и варенья из малины. Производить продукцию просто стало нерентабельно.

Некоторые производители все же попытаются покрыть потребности внутреннего рынка, но заработать большие средства на продукции вряд ли получится.

Вместо малины производители переключились на другие ягоды и орехи, инжир и цукаты.

Украинцам стоит ожидать подорожания малины. Больше об этом читайте в материале Агро 24