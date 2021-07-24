Вишня – наиболее рентабельная среди косточковых: мнение агронома

Вишня – это ягода, которая всегда была популярной среди покупателей. Она может похвастаться высокой рентабельностью, но ее выращивание – процесс не из легких.

На данный момент вишня является одной из наиболее рентабельных и перпективних косточковых культур не только в Украине, но и во всем мире.

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Впрочем, не каждый возьмется за ее выращивание, ведь технология довольно сложная, а раннее цветение может принести много проблем. Как рассказала главный агроном ТМ "ФайноФрут" Татьяна Попович, если к проблемам подойти грамотно, то плантации можно довольно быстро расширять.

Традиция сложилась так, что садоводы основные площади обычно отводят под яблоню, а под вишню или черешню оставляют лишь 1-2 га площади. Несмотря на спрос и ценность плодов, сложность в выращивании и раннее цветение вишни, что приводит к потере урожая из-за ранневесенних заморозков, являются основными аспектами, которые сдерживают садоводов расширять площади этой культуры, – сказала она.

Впрочем, высокий спрос и универсальность вишни при переработке вскоре должны стимулировать украинских садоводов увеличивать площади под этими деревьями.

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