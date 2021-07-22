В Украине потихоньку стартует сезон арбузов, сладкая ягода уже появляется на рынках и прилавках магазинов.

Интересно Почему стоит инвестировать в рапс, – объясняют эксперты BASF

Жители Мелитополя решили провести исследование и проверить импортную продукцию на количество нитратов. Экспертиза с помощью нитрат-тестера показала 990 милиграмм/килограмм при норме в 60 милиграмм/килограмм. То есть фактический показатель превышает норму в 16,5 раз.

Специалисты утверждают, что сейчас покупать арбузы опасно. Если в ягоде много нитратов, то потребитель почти гарантированно отравится. По их словам, стоит подождать и насладиться ягодой в августе, когда созреет урожай и будет разгар сезона.

Украина стала одним из крупнейших производителей ягод в мире. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Украина – в мировом топе производителей ягод".