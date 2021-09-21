Вот так поворот: Украина стала крупнейшим поставщиком картофеля в Беларусь

Беларусь впервые импортирует картофель из-за рубежа во время уборки собственного урожая. Крупнейшим поставщиком стала именно Украина, продав стране 15,5 тысячи тонн картофеля.

Аналитики предположили, что причиной импорта картофеля стали завышенные цены.

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Эксперты отметили, что закупка картофеля во время уборки своего урожая – явление довольно необычное. Дело в том, что в этот период цены на картофель достигают минимальных значений. К тому же Беларусь известна как крупный экспортер, а не импортер картофеля.

Какова стоимость картофеля в Беларуси

В период с 13 по 19 сентября цены на картофель в Беларуси составили 0,30 доллара за килограмм. Это выше, чем во всех других странах региона, кроме России. Последние годы оптовые покупатели в Беларуси платили за картофель 0,15 – 0,19 доллара за килограмм.

По данным EastFruit, картофель в Беларуси сейчас продается в среднем на 70% дороже, чем обычно в это время года.

Главной причиной высоких цен на картофель являются опасения относительно объемов его производства в 2021 году из-за летней засухи. Отметим, что в Украине картофель в этом году хорошо уродился.