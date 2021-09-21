Аналітики припустили, що причиною імпорту картоплі стали завищені ціни.

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Експерти зауважили, що закупівля картоплі під час збирання свого врожаю – явище досить незвичне. Річ у тім, що у цей період ціни на картоплю досягають мінімальних значень. До того ж Білорусь відома як великий експортер, а не імпортер картоплі.

Яка вартість картоплі у Білорусі

У період з 13 по 19 вересня ціни на картоплю у Білорусі склали 0,30 долара за кілограм. Це вище, ніж у всіх інших країнах регіону, крім Росії. Останні роки оптові покупці у Білорусі платили за картоплю 0,15 – 0,19 долара за кілограм.

Зверніть увагу! За даними EastFruit, картопля в Білорусі зараз продається в середньому на 70% дорожче, ніж зазвичай в цей час року.

Головною причиною високих цін на картоплю є побоювання щодо обсягів його виробництва у 2021 році через літню посуху. Зауважимо, що в Україні картопля цьогоріч добре вродила.