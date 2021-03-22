Научно-исследовательский центр независимых потребительских экспертиз "Тест" проверил украинское масло. Результаты исследования шокируют.

По результатам проверки, которую проводил Научно-исследовательский центр независимых потребительских экспертиз "Тест", 62% масла в Украине – подделка.

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Эксперты утверждают, что фальсификат не отличается по цене и его практически невозможно распознать невооруженным глазом. Реже фальсификат встречается в крупных торговых сетях.

Супермаркеты более заметны, их легче "поймать" и оштрафовать. Поэтому большая часть фальсификата все же продается через ярмарки, базары, мелкооптовые рынки. Когда вы покупаете что-то там, то рискуете гораздо больше, чем если купите масло в обычном супермаркете, – рассказал президент центра Валентин Безрукий.

Диета для скота может помочь в решении глобальных проблем. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Глобальную проблему выбросов метана может решить диета для скота".