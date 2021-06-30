Вредитель атаковал украинскую сахарную свеклу

Свекольная листовая тля заселила сахарную свеклу по всей территории Украины. Вредителя обнаруживают на 4 – 28% растений.

Кроме тли, также посевам вредят личинки свекловичной минирующей мухи. Этот вредитель распространился численностью 1 – 2 экземпляра на растение и повредил до 4% урожая.

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Гусеница совки-гаммы повредила до 3% растений. На плантациях сахарной и столовой свеклы зафиксировали развитие церкоспороза, где им поражено до 5% растений в Ивано-Франковской, Львовской, Черкасской областях.

Проявление фомоза наблюдается на 2% растений. В Киевской, Тернопольской областях 1 – 4% растений охвачено корнеедом. В Харьковской области 3 – 4% растений поражены мучнистой росой.

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