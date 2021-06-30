Окрім попелиці, також посівам шкодять личинки бурякової мінуючої мухи. Цей шкідник поширився чисельністю 1 – 2 екземпляри на рослину і пошкодив до 4% урожаю.
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Гусінь совки-гами пошкодила до 3% рослин. На плантаціях цукрових та столових буряків зафіксували розвиток церкоспорозу, де ним уражено до 5% рослин у Івано-Франківській, Львівській, Черкаській областях.
Прояв фомозу спостерігається на 2% рослин. У Київській, Тернопільській областях 1 – 4% рослин охоплено коренеїдом. У Харківській області 3 – 4% рослин уражені борошнистою росою.