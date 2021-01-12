Вредители повредили озимую пшеницу на Херсонщине
Аномально теплая погода продолжает влиять на агропромышленность.
Погодные условия влияют на состояние сельскохозяйственных культур, сообщает НААН.
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В результате аномально теплой погоды в последнее время отмечались слабые ростовые процессы на посевах озимых почти на всей территории страны. Исключением стали восточные области, где уровень средних и максимальных температур был ниже температуры, при которой восстанавливается вегетация. Сейчас состояние растений преимущественно хорошее и удовлетворительное.
Также в Херсонской области на отдельных площадях отмечалось повреждение посевов пшеницы озимой сельскохозяйственными вредителями.
Минимальная температура почвы на глубине залегания узла кущения озимых культур в холодные ночи снижалась до 0-2°C мороза, в Луганской, Харьковской и Сумской областях – до 5°C мороза, что значительно выше критической температуры вымерзания, которая по расчетам ученых составляет:
- пшеницы озимой в фазе "образования 3-го листа" – 12-14°C мороза;
- в фазе "кущения" – 15-19°C мороза;
- ржи озимой – 14,0-15,5°C мороза;
- ячменя и рапса озимых – 9-11 ° C мороза.
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