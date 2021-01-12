Аномально тепла погода продовжує впливати на агропромисловість.

Погодні умови впливають на стан сільськогосподарських культур, повідомляє НААН.

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Внаслідок аномально теплої погоди останнім часом відмічалися слабкі ростові процеси на посівах озимини майже на всій території країни. Винятком стали східні області, де рівень середніх та максимальних температур був нижчим за температуру, при якій відновлюється вегетація. Наразі стан рослин переважно добрий та задовільний.

Також у Херсонській області на окремих площах відмічалося пошкодження посівів пшениці озимої сільськогосподарськими шкідниками.

Мінімальна температура ґрунту на глибині залягання вузла кущіння озимих культур у найхолодніші ночі знижувалася до 0-2°C морозу, у Луганській, Харківській та Сумській областях – до 5°C морозу, що значно вище від критичної температури вимерзання, яка за розрахунками науковців становить: