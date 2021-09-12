Как выглядели овощи и фрукты до встречи с человеком
Источник:ScienceAlert
В следующий раз, когда вам захочется укусить сочный кусочек арбуза или поесть хрустящей морковки, подумайте о том, что когда-то они были совсем другими.
Прежде чем человечество начало выращивать культуры, они были не такими, к которым мы привыкли. Чтобы придать растениям желаемых признаков, фермерам приходилось долгий период работать над ними. Так какими они были до встречи с человеком – узнайте дальше.
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Арбуз
Древние арбузы имели небольшие размеры и меньшее содержание ликопина, который придавал им красный цвет. А на вкус были не сладкими, а даже горькими.
Именно таким зафиксировал арбуз на своей картине Джовани Станки / Фото Christie'S
Банан
Много твердых косточек, округлая форма и неудобная для очищения кожура – нелегко в этом описании узнать современный банан, но именно таким он когда-то был.
Баклажан
Овощ напоминал лимон с колючками. На протяжении истории были и белыми, и голубыми, и фиолетовыми, и даже желтыми. А еще имел шипы в месте соединения стебля с плодом и был меньше по размеру, не таким продолговатым.
Баклажан в прошлом напоминал колючий лимон / Фото Wikimedia
Морковь
Ученые считают, что изначально морковь была фиолетовой или белой, с тонким раздвоенным корнем и стойким запахом. А еще она была очень жесткой. Сложно узнать в этом современный яркий плод, да?
Дикая морковь до того, как стала яркой / Фото Trybiotech
Кукуруза
Раньше кукуруза несколько напоминала пшеницу. Как отмечает австралийский учитель химии Джеймс Кеннеди, она была в 1000 раз меньше, в 3.5 раза менее сладкой и сложной в выращивании и очистке. А на вкус была как сырая и сухая картошка.
Кукуруза до встречи с человеком и после / Фото Insider
Персик
Мягкий, сочный и мясистый фрукт когда-то напоминал маленькую вишенку. Имел землистый, несколько кислый и соленый вкус. Также Джеймс Кеннеди отмечает, персик был в 64 раза меньше, на 27% менее сочным и на 4% менее сладким.
Дикий персик против современного персика / Фото Healthawarenesscommunity
Интересные факты о растениях
- Арбуз пришел к нам из Африки. После одомашнивания процветал в жарком климате Ближнего Востока и Южной Европы.
- Существует версия, что первые бананы были выращены по меньшей мере 7 тысяч или 10 тысяч лет назад на территории нынешней Папуа-Новой Гвинеи.
- Самая первая морковь была выращена в Х веке в Персии и Малой Азии.
- Дикая кукуруза впервые одомашнена примерно в ХVIII веке до нашей эры.
- Персик одомашнили примерно в V веке до нашей эры.