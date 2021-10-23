За первые 9 месяцев 2021 года реализация свиней на убой сельскохозяйственными предприятиями Украины выросла на 13,3% по сравнению с аналогичным периодом-2020, свидетельствуют данные Госкомстата. Аналитики ассоциации "Свиноводы Украины" такой прирост считают негативным сигналом для отрасли.

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С начала 2021 года аграрии отправили на убой 3,85 миллиона промышленных свиней (+12,6% по сравнению с январем-сентябрем-2020) средней массой 110 кг (+1 кг). Совокупная живая масса животных, реализованных на бойни и мясокомбинаты, составила 423,7 тысяч тонн, что на 50 тысяч тонн или на 13,3% больше, чем за первые 9 месяцев 2020 года. При этом прирост объемов выращивания промышленной свинины оказался меньше на 9,8% или на 39,4 тысячи тонн. Таким образом, с 441,8 тысяч тонн полученного предприятиями прироста живой массы свиней 96% направлен на убой.

Уменьшение "зазора" между этими показателями обычно не предвещает развития производства, – комментируют ситуацию аналитики ассоциации "Свиноводы Украины". – В 11-ти из 24-х регионов Украины объемы забоя свинины превысили выращивание, что свидетельствует о постепенном вырезании поголовья и "сворачивании" деятельности промышленных свинохозяйств.