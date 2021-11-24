Проблемы на рынке мяса

Как заявил руководитель Ассоциации мясной отрасли Николай Бабенко, уже этой весной цена мяса может подскочить на 50%. Это будет относиться ко всем видам мясной продукции.

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Он заверил, что существенное удорожание кормов уже в скором времени будет отмечено на общей ситуации. Импортная продукция не спасет от высоких цен, ведь себестоимость свинины в той же Польше так же выросла.

По мнению специалиста, такая ситуация будет наблюдаться абсолютно во всех продовольственных отраслях Украины, поэтому всем нужно приготовиться к тому, что на еду нужно будет тратить больше средств.

Украинцы уже недоедают – в 2 – 3 раза меньше потребляют мясо и молоко. Такой рост цен на мясо – это продовольственная катастрофа и угроза здоровью нации.

– подытожил Бабенко.