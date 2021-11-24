Проблеми на ринку м'яса

Як заявив керівник Асоціації м’ясної галузі Микола Бабенко, вже цієї весни ціна м'яса може скочити на 50%. Це буде стосуватися всіх видів м'ясної продукції.

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Він запевнив, що суттєве подорожчання кормів вже незабаром буде позначене на загальній ситуації. Імпортна продукція не врятує від високих цін, адже собівартість свинини у тій же Польщі так само зросла.

На думку фахівця, така ситуація буде спостерігатися абсолютно у всіх продовольчих галузях України, тому всім потрібно приготуватися до того, що на їжу потрібно буде витрачати ще більше коштів.

Українці вже недоїдають – у 2 – 3 рази менше споживають м’яса та молока. Таке зростання цін на м’ясо – це продовольча катастрофа та загроза здоров’ю нації,

– підсумував Бабенко.