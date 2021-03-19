Украинская семья пасечников Лендел участвует в международном проекте на стыке пчеловодства и IT. С 2018 года они работают с "умным ульем".

Пасека семья Лендел насчитывает более 200 пчелосемей. А еще у них есть особый смарт-улей. Он инновационный, содержит разумную электронную начинку, которая передает основные данные о состоянии улья и пчел с помощью GPS-связи, не требуя постоянного присутствия человека. Подзаряжать улей не нужно: источник энергии – встроенные солнечные батареи.

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Международный эксперимент со смарт-ульями начался в 2015 году. С 2018-го в нем принимают участие закарпатские пчеловоды.



Закарпатский мед очень вкусный

Теперь не нужно идти открывать улей, потому что из изображений в виде графиков, поступающих на смартфон, мы все видим, – объясняет Мария Лендел. – Например, есть прирост меда или нет. Эти данные видим и по другим смарт-ульям, которые участвуют в проектах: их передают в центр обработки данных.

Как работает старт-улей?

Смарт-ульи передают информацию каждый час: электроника в улье на несколько секунд просыпается от сна и быстро измеряет температуру внутри и снаружи, влажность и вес. Последний из этих параметров позволяет узнать, сколько пчелы принесли меда, как этот процесс происходил в течение дня. Вечером улей будет весить на несколько килограммов больше, из чего можно судить о количестве собранного нектара.

Благодаря этим данным пчеловоды могут делать выводы, как идет медосбор и в каких местностях следует располагать ульи. Это помогает достигать значительных успехов: в Канаде два последних года примерно каждый третий улей дает по 65 и более килограммов меда.



Пасека на Закарпатье

Сколько работает смарт-ульев?

На сегодня в Украине, Польше, Германии и Канаде насчитывают 29 ульев с обустройством "смарт".

Какие позиции Украины на мировом рынке меда?

Об этом читайте в материале Агро24 "Украина – лидер на мировом рынке меда".