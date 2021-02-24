Украинским пчеловодам удалось обновить рекорд экспорта меда за последние три года.

В прошлом году Украина обновила трехлетний рекорд по экспорту меда. В этом году наши пчеловоды продолжают лидировать на мировом рынке этой продукции.

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В прошлом году поставки украинского меда выросли более чем на 45% по сравнению с предыдущим годом - до 80,8 тысяч тонн. Валютный доход увеличился на 27% – до 139 миллионов долларов.

Украина стала топ-поставщиком меда в ЕС. Регион закупил в нашей стране около трети всего своего импорта.

Крупнейшими рынками сбыта украинского меда в прошлом году стали:

Польша – 26%,

Германия – 18,8%.

США – 9,7%.

Украина могла бы стать хорошим экспортером чеснока, но просто выбрасывает продукцию. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Чеснок как мусор: ежегодно продукции выбрасывают на 4,5 миллиарда гривен".