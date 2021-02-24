Украина – лидер на мировом рынке меда
Украинским пчеловодам удалось обновить рекорд экспорта меда за последние три года.
Источник:Державна митна служба України
В прошлом году Украина обновила трехлетний рекорд по экспорту меда. В этом году наши пчеловоды продолжают лидировать на мировом рынке этой продукции.
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В прошлом году поставки украинского меда выросли более чем на 45% по сравнению с предыдущим годом - до 80,8 тысяч тонн. Валютный доход увеличился на 27% – до 139 миллионов долларов.
Украина стала топ-поставщиком меда в ЕС. Регион закупил в нашей стране около трети всего своего импорта.
Крупнейшими рынками сбыта украинского меда в прошлом году стали:
- Польша – 26%,
- Германия – 18,8%.
- США – 9,7%.
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