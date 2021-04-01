Закуски из кактуса и амаранта: на рынок снеков вышел новый продукт
Компания Nemi, которая базируется в Чикаго, создала закуски, основным ингредиентом которых является кактус. Новый продукт готов покорять рынок снеков.
Источник:Newfood
Основательница компании Регина Трилл переехала из Мексики в США десять лет назад.
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Ранее было сложно найти продукты, изготовленные из нопаля (или опунции) – самого популярного вида кактусов. Трилл решила создать компанию по производству закусок, которая впитает в себя этнические вкусы и ароматы Мексики. Как основные ингредиенты она использовала кактус и амарант.
Сейчас Nemi имеет собственную кактусовую ферму. Это устойчивое производство, требующее очень мало воды. После сбора кактусы высушивают на солнце и перемалывают в порошок. Далее Nemi сочетает порошок кактуса с другими ингредиентами – амарантом, гороховым белком и маслом льна. В результате получают закуску под названием Holisticks, которая вышла на рынок США.
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