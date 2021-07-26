Как заработать 1 миллион гривен на гектаре лаванды: советы фермера

Производство лаванды – достаточно новый для Украины вид аграрного бизнеса, но, по мнению экспертов, очень перспективный.

Владелица лавандовой фермы "Лавандочка" (Ривненская область) Тамара Горак уверяет: если профессионально заниматься лавандой и правильно распределить ресурсы, можно получить высокие прибыли.

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Лаванда окупает себя за 4 – 5 лет. С одного гектара реально получить около 1 миллиона гривен в год, – рассказала фермер. – Можно продавать букеты, сухоцветы, саше. Делать лавандовый мед, чай и масло. А когда поле обильно зацветет, стоит организовывать фотосессии.

Выращивать лаванду можно из черенков (путем разделения куста) и из семян. Второй вариант – более дорогой, потому что килограмм семян лаванды стоит 94 тысячи гривен.

Всем, кто собирается сажать лаванду – или для себя, или в промышленных масштабах – Горак рекомендует делать это осенью. Зимой лаванда спит, то есть ее фактически сажают в режиме "спячки", и тогда в мае она просыпается здоровой. Если же сажать весной, то кусты хуже приживаются и чаще болеют.

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