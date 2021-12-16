Рост зарплаты аграриев

По сравнению с прошлым годом, средняя зарплата штатных работников аграрных предприятий выросла на 18,5%. Сейчас показатель составляет 12 827 гривен.

Интересно Устойчивый Дракарис КЛП, или Системный подход как залог высокого урожая подсолнечника

Больше всех платят своим работникам аграрии в Ивано-Франковской, Тернопольской, Львовской, Черниговской и Полтавской областях.

Также стали больше зарабатывать штатные работники по производству пищевых продуктов, напитков и табачных изделий. Их средняя зарплата выросла на 14,4% и составляет 13 055 гривен.

Что касается регионального среза, то наивысшую зарплату дают в Киеве, Винницкой, Николаевской, Херсонской и Киевской областях.