Ріст зарплати аграріїв

У порівнянні з минулим роком середня зарплата штатних працівників аграрних підприємств виросла на 18,5%. Зараз показник становить 12 827 гривень.

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Найбільше платять своїм працівникам аграрії в Івано-Франківській, Тернопільській, Львівській, Чернігівській та Полтавській областях.

Також стали більше заробляти штатні працівники виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів. Їхня середня зарплата виросла на 14,4% та становить 13 055 гривень.

Що стосується регіонального зрізу, то найвище роботу оплачують у Києві, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській та Київській областях.