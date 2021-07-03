Защита растений: какие типичные ошибки аграриев

Противостояние вредителям и болезням – важный аспект деятельности каждого агрария. Но часто они берут на себя слишком много инициативы, из-за чего страдает урожай.

Большинство аграриев при защите растений делают типичные ошибки, которые не только снижают эффективность препаратов, но и вредят растениям. Эксперты назвали главные типичные ошибки при обработке растений.

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1. Комбинирование всего и сразу. Типичная ошибка проявляется на пшенице: в баковой смеси сочетаются гербициды, рост-регулятор, фунгицид и еще дается микроудобрение. После такого пшеница как минимум останавливается в росте на несколько дней.

2. Сочетание гербицидов, созданных под производственные системы, с другими препаратами. Такой "компот" может лишь навредить растениям.

3. Добавление аминокислот к гербициду. Такое соединение действует непредсказуемо и может иметь негативные последствия.

4. Неправильный порядок смешивания препаратов. Правильно смешивать препараты следующим образом: сначала тяжелые порошковые, в конце – водные растворы. Каждый отдельно: заправили, перемешали и добавили следующий.

5. Неправильный расчет времени. Сроки для внесения СЗР – сжатые, поэтому не стоит выходить за их рамки.

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