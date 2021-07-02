На Запорожье сложилась неприятная ситуация. В этом году хорошо уродилась черешня, фермеры получили высокий урожай – но вынуждены уничтожать ягоды прямо в садах, так как их никто не покупает. Об этом рассказал председатель Запорожской областной организации Аграрного союза Украины Анатолий Тиховод.

Обратите внимание! Как правильно выбирать черешню и на что обратить внимание при покупке

Полезная ягода черешня никому не нужна... Никто даже не торгуется... Дело не в цене даже, просто никто не покупает, рынки перенасыщены, покупательная способность граждан Украины очень низкая, переработка работает на концентратах, – жалуется аграрий.

Как следствие, садоводы вынуждены утилизировать ягоды в садах, срезая на землю.

"Что делать фермерам? Деревья надо освобождать от ягод, чтобы в следующем году рассчитывать на урожай, который тоже может оказаться никому не нужен", – резюмирует Тиховод.

Уничтожение черешни: смотрите видео

А что в других регионах Украины?

Ситуация с черешней на Запорожье отличатся от всеукраинской. В большинстве областей ягода наоборот дала слабый урожай из-за плохих погодных условий весной и в начале лета. Поэтому на нее есть спрос, и цена достаточно высока.

Об этом читайте в материале Агро24 "Дефицит черешни: почему уменьшилась урожайность и какими будут цены".