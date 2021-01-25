Инновационный препарат компании BASF Систива® оптимизирует производство зерновых культур.

Уже много лет Украина является одним из мировых лидеров в производстве зерновых. В 2020 году среди приоритетных культур традиционно были пшеница, которой, по данным Минэкономики, собрали 25,2 миллиона тонн (7-й показатель в мире), и ячмень – 7,8 миллиона тонн (4-й).

Но при этом урожайность зерновых в Украине остается на достаточно низком уровне. Наша страна по урожайности пшеницы не входит даже в топ-20, а по ячменю едва дотягивает до 14-15 позиций.

Например, украинские аграрии располагают сортами озимого и ярового ячменя с потенциалом урожайности зерна 70-90 ц/га, но в среднем по стране собирают около 37 ц/га. Для сравнения, в ЕС этот показатель составляет 70 ц/га, в Великобритании – 60 ц/га. Конечно, при такой разнице урожайности конкурировать украинскому зерну очень трудно, и мы "берем свое" за счет больших площадей.

Как целесообразнее использовать генетический потенциал ячменя?

Одно из главных препятствий в этом – потеря листовой поверхности растений и преждевременное завершение вегетации из-за распространения болезней. Чтобы решить эти проблемы, нужно наладить систему фунгицидной защиты зерновых, которую можно разделить на два этапа – это протравливание семян и внесение листовых фунгицидов. Такую сложную многозадачность под силу решить инновационному фунгициду-протравителю Систива®, появление которого в Украине коренным образом изменило подходы фунгицидной защиты ячменя, а сейчас меняет подход и к пшенице, что позволило оптимизировать производственный процесс в хозяйствах.

Систива® – первый фунгицид, который эффективно и в течение длительного периода (от прорастания зерновки до появления флагового листа) контролирует наиболее вредоносные болезни ячменя и пшеницы. Но в отличие от традиционных фунгицидов, Систива® наносится на семена во время предпосевной обработки. Такой метод протравливания посевного материала позволяет избежать первой фунгицидной обработки, которая обычно приходится на период кущения и начала выхода растений в трубку. В итоге, у аграриев есть эффективный контроль ключевых болезней зерновых, а также экономия горюче-смазочных материалов, уменьшение нагрузки на технику и самое главное – независимость от погодных условий. Ведь очень часто применить фунгицид из опрыскивателя просто невозможно, когда это необходимо, в отличие от применения Систива®, что держит защиту от посева и до флагового листа.

Стоит отметить, что длительный фунгицидный эффект препарата обеспечивает новое действующее вещество Ксемиум®. Благодаря ярко выраженным липофильным и гидрофильным свойствам оно легко проникает через защитные покровы корневой системы, растворяется в клеточном соке и перемещается по ксилеме, обеспечивая эффективную защиту корневой системы, сложившейся надземной части растения, а также новых приростов. Систива® отлично контролирует сетчатую, полосатую и темно-бурую пятнистость, септориоз, ринхоспориоз, мучнистую росу, виды ржавчины, а также корневые гнили, снежную плесень и другие грибные болезни против которых традиционные листовые фунгициды являются бессильными.

Используя Систива® на зерновых культурах, аграрии получат:

эффективную защиту посевов против болезней от посева до флагового листа

повышение полевой схожести семян

устойчивость к неблагоприятным погодным условиям (засуха, заморозки)

лучшее развитие корневой системы и формирование большего количества продуктивных стеблей

получение прироста урожая, даже при отсутствии болезней



Культура: озимый ячмень. Слева – контроль; справа – Систива®

И в завершение, собственно, об урожайности, с которой мы начинали материал.

Как показывает практика, использование Систива® дает увеличение полевой схожести и тем самым обеспечивает лучший урожай:

пшеницы – в среднем на 9% дополнительной потенциальной урожайности

дополнительной потенциальной урожайности ячменя – в среднем на 23% дополнительной потенциальной урожайности



Систива® оптимизирует ваше производство!