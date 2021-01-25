Інноваційний препарат компанії BASF Систіва® оптимізує виробництво зернових культур.

Вже багато років Україна є одним зі світових лідерів у виробництві зернових. У 2020 році серед пріоритетних культур традиційно були пшениця, якої, за даними Мінекономіки, зібрали 25,2 мільйона тонн (7-й показник у світі), і ячмінь – 7,8 мільйона тонн (4-й).

Але при цьому врожайність зернових в Україні залишається на досить низькому рівні. Наша країна по врожайності пшениці не входить навіть у топ-20, а по ячменю ледве дотягує до 14-15 позицій.

Наприклад, українські аграрії мають у своєму розпорядженні сорти озимого та ярого ячменю з потенціалом урожайності зерна 70-90 ц/га, але в середньому по країні збирають близько 37 ц/га. Для порівняння, в ЄС цей показник становить 70 ц/га, у Великобританії – 60 ц/га. Звісно, за такої різниці врожайності конкурувати українському зерну дуже важко, і ми «беремо своє» за рахунок великих площ.

Як доцільніше використати генетичний потенціал ячменю?

Одна з головних перепон у цьому – втрата листової поверхні рослин та передчасне завершення вегетації через поширення хвороб. Аби вирішити ці проблеми, потрібно налагодити систему фунгіцидного захисту зернових, яку можна поділити на два етапи – це протруювання насіння і внесення листових фунгіцидів. Таку складну багатозадачність під силу вирішити інноваційному фунгіциду-протруйнику Систіва®, поява якого в Україні докорінно змінила підходи фунгіцидного захисту ячменю, а зараз змінює підхід і до пшениці, що дозволило оптимізувати виробничий процес у господарствах.

Систіва® – перший фунгіцид, який ефективно і протягом тривалого періоду (від проростання зернівки до появи прапорцевого листка) контролює найбільш шкодочинні хвороби ячменю та пшениці. Але на відміну від традиційних фунгіцидів, Систіва® наноситься на насіння під час передпосівної обробки. Такий метод протруювання посівного матеріалу дозволяє уникнути першої фунгіцидної обробки, яка зазвичай припадає на період кущення та початок виходу рослин в трубку. У підсумку, аграрії мають ефективний контроль ключових хвороб зернових, а також економію паливо-мастильних матеріалів, зменшення навантаження на техніку і саме головне – незалежність від погодних умов. Адже дуже часто застосувати фунгіцид із обприскувача просто неможливо, коли це необхідно, на відміну від застосування Систіва®, що тримає захист від самого посіву і до прапорцевого листка.

Варто відзначити, що довготривалий фунгіцидний ефект препарату забезпечує нова діюча речовина Ксеміум®. Завдяки яскраво вираженим ліпофільним та гідрофільним властивостям вона легко проникає через захисні покриви кореневої системи, розчиняється в клітинному сокові і переміщується по ксилемі, забезпечуючи ефективний захист кореневої системи, сформованої надземної частини рослини, а також нових приростів. Систіва® відмінно контролює сітчасту, смугасту і темно-буру плямистості, септоріоз, ринхоспоріоз, борошнисту росу, види іржі, а також кореневі гнилі, снігову плісняву і інші грибні хвороби проти яких традиційні листові фунгіциди є безсилими.

Використовуючи Систіва® на зернових культурах, аграрії отримають:

ефективний захист посівів проти хвороб від сівби до прапорцевого листка

підвищення польової схожості насіння

стійкість до несприятливих погодних умов (посуха, заморозки)

кращий розвиток кореневої системи і формування більшої кількості продуктивних стебел

отримання приросту врожаю, навіть за відсутності хвороб



Культура: озимий ячмінь. Ліворуч – контроль; праворуч – Систіва®

І на завершення, власне, про врожайність, з якої ми починали матеріал.

Як показує практика, використання Систіва® дає збільшення польової схожості і тим самим забезпечує кращий врожай:

пшениці – в середньому на 9% додаткової потенційної врожайності

додаткової потенційної врожайності ячменю – в середньому на 23% додаткової потенційної врожайності



Систіва® оптимізує ваше виробництво!