Засуха уничтожает земледелие на юге Украины: какой выход

Недавно стране прошли ливни, но даже они не спасают от засухи поля в южном регионе. Они превращаются в выжженные солнцем места, площадь которых растет с каждым годом.

Уже сейчас в зоне рискованного земледелия находится две трети Украины. В ближайшее время может возникнуть ситуация, когда аграрии просто не справятся с жарой.

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В прошлом году в некоторых регионах не было дождей целых четыре месяца. Это приводит к большим убыткам. Например, за последние два года Одесская область понесла миллиардные убытки из-за потерянного урожая.

Единственным выходом из ситуации является восстановление оросительных систем, которые уничтожены и пребывают в ужасном состоянии. В Одесской области поливают только 11% земли, эту площадь планируют увеличить хотя бы на половину.

В ближайшее время будет проведена реконструкция четырех насосных станций и магистрального канала. Стоимость проекта составляет 200 миллионов гривен.

Если удастся увеличить объемы полива, то запланированный рост урожая составит 25%.

В Украине малина стала более доступной для покупателей. Больше об этом читайте в материале Агро 24