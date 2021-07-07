Текущая неделя порадовала любителей малины падением цен. Это связано со значительным увеличение предложения ягоды на рынке.
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Оптовые партии сейчас поступают в продажу по цене 60 – 120 гривен за килограмм. Это в среднем на целых 48% ниже, чем в конце прошлой недели.
Сейчас уже все хозяйства южных областей приступили к сбору урожая данной ягоды. Кроме того, способствует урожаю теплая солнечная погода. Производители уверены, что со временем цены на малину продолжат снижаться.