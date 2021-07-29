Зеленский подписал закон о пестицидах и агрохимикатах

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №1586-IX о внесении изменений в статью 4 Закона Украины "О пестицидах и агрохимикатах" по ввозу пестицидов на таможенную территорию Украины".

Законопроект №1586-IX был зарегистрирован в Верховной Раде 18 октября 2019 года. Его продвигал комитет по вопросам аграрной и земельной политики. Депутаты проголосовали за него во втором чтении 30 июня 2021 года. 29 июля документ подписал Президент Украины.

Обратите внимание! Открылся рынок земли: что это значит и каким законом регулируется

Законом усовершенствованы отдельные положения по регулированию ввоза и применения в Украине незарегистрированных пестицидов, использование остатков пестицидов и агрохимикатов, срок регистрации которых истек, предоставлена ​​возможность применения, хранения, торговли, рекламы и перевозки остатков препаратов в течение двух лет после окончания срока их регистрации.

Законом разблокирован ввоз образцов инновационных средств защиты растений для научных исследований и государственных испытаний.

Законом из статьи 4 Закона Украины "О пестицидах и агрохимикаты" исключена норма, согласно которой, обязательным условием ввоза и применения в Украине опытных партий пестицидов, используемых для государственных испытаний и научных исследований, является документальное подтверждение их государственной регистрации в стране, где они производятся.

Важные аграрные законы